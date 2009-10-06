Польща отримає від США зенітні ракети "Петріот"

Польща, розміщення елементів ПРО на території якої нова адміністрація США вирішила відкласти, одержить від американців зенітні ракетні комплекси "Петріот", призначені для захисту адміністративних і промислових центрів, а також військових баз, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на радіостанцію RMF FM.

За даними джерела, польська делегація на чолі із заступником міністра оборони Станіславом Коморовським, яка щойно повернулася з Вашингтона, одержала запевнення влади США, що такі ракети будуть розміщені на території Польщі.

Адміністрація Джорджа Буша мала намір розмістити в Польщі до 2013 року десять ракет-перехоплювачів стратегічної системи, але президент США Барак Обама 17 вересня заявив, що Вашингтон створить нову систему протиракетної оборони, більш економну і водночас вищу щодо технологічності.

Системи "Петріот" здатні вражати цілі на відстані близько 80 кілометрів, тоді як дальність дії ракет-перехоплювачів системи ПРО становить тисячі кілометрів.

У Варшаві, яка просила "Петріот" ще під час переговорів щодо ПРО, особливо задоволені тим, що Польща одержить бойові ракети, а не навчальні, про які йшлося раніше.

Американці запевнили польську сторону в тому, що зенітні комплекси можна буде інтегрувати в зовнішню систему ППО Польщі.

Деталі розміщення ракет будуть обговорені наприкінці жовтня у Варшаві під час чергового раунду польсько-американських переговорів.

Комплекс "Петріот" може одночасно виявляти більше 100 повітряних цілей, супроводжуючи вісім з них. Під час операції "Буря в пустелі" в Іраку в 1991 році американські ракети, розміщені в Ізраїлі та Саудівській Аравії, відбивали удари іракських тактичних ракет типу "Скад".