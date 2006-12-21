Генасамблея ООН засудила порушення прав людини

Генеральна асамблея ООН прийняла резолюції, в яких засудила порушення прав людини в Білорусі, Ірані, Північній Кореї і М’янмі.

Як передає РІА «Новости», аналогічна резолюція по Узбекистану була знята з голосування з процедурних мотивів.

Резолюції про масові порушення прав і свобод в цих країнах були підготовлені в рамках Третього комітету за ініціативою США, Європейського Союзу і Канади.

Резолюції по Білорусі і М’янмі засуджують поширення тут практики утисків і кримінального переслідування представників опозиції, неурядових організацій, правозахисників і журналістів.

Стосовно Білорусі висловлене занепокоєння тим, що президентські вибори, які відбулися 19 березня 2006 року, "були проведені з серйозними порушеннями і не відповідали зобов`язанням, прийнятим Мінськом в рамках Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ)".

Тегеран і Пхеньян критикують за застосування властями тортур, залякування і переслідування політичних опонентів, журналістів. Генасамблея ООН засудила ці країни за публічні страти, жорстокі, нелюдяні тортури і покарання, що принижують гідність, такі як ампутація кінцівок, закидання каменюками в Ірані.

При голосуванні по всіх цих резолюціях голоси розділилися майже порівну - політичні документи були схвалені з невеликою перевагою.