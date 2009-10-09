СНД анулював міжнародні договори, які підписувала Грузія

Глави держав – учасниць СНД анулювали більшість міжнародних договорів, які свого часу підписувала Грузія. Про це повідомив виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ на розширеному засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав, яке проходить у Кишиневі.

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів СНД було ухвалено рішення рекомендувати главам держав анулювати близько 500 документів щодо Грузії, яка, як відомо, ухвалила рішення вийти з цієї організації.

У той же час, Україна запропонувала залишити в силі близько 75 документів, які стосуються, зокрема, територіальної цілісності Грузії. Рада глав держав СНД погодилася з цією пропозицією.