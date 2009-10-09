Нобелівську премію миру дали Бараку Обамі

За заклики скоротити ядерні арсенали

Президент США Барак ОБАМА отримав Нобелівську премію миру за його заклики скоротити ядерні арсенали світових держав і роботу задля миру на планеті, заявив сьогодні Нобелівський комітет. Комітет відзначив вклад Б.ОБАМИ у процес мирного врегулювання ситуації на Близькому Сході, передає Рейтер. Як нагороду Б.ОБАМА отримає 10 млн. шведських крон (1,4 млн. дол.).

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