У Варшаві водинадцяте обговорять приєднання України до ЄС

21-22 жовтня у Варшаві відбудеться чергова українсько-польська конференція з питань європейської інтеграції України.

Як повідомили УНІАН у посольстві України у Варшаві, у конференції, яка стане 11 з початку заснування такого формату співробітництва між Україною та Польщею в 1999 році, візьмуть участь заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЕЄВ та заступник глави польського МЗС Анджей КРЕМЕР.

Під час дводенної конференції сторони планують обговорити найактуальніші питання співробітництва у сфері європейської інтеграції з тим, аби зробити ефективнішою цю співпрацю.

“Буде обговорено весь спектр питань: від візових до зони про вільну торгівлю”, - сказав співрозмовник агентства.

Серед питань, які будуть обговорюватися, у посольстві озвучили нову ініціативу Європейського союзу “Східне партнерство”, яке розраховане в тому числі на реалізацію проектів в Україні.

У посольстві додали, що в рамках конференції діє 5 робочих груп.

“Це (конференція) практичний інструмент європейської інтеграції України”, - відзначили в українському дипредставництві.