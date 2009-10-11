Медведєв: втрати Росії від кризи виявилися більшими, ніж припускали

Втрати економіки Росії від світової економічної кризи виявилися більшими, ніж припускала влада і експерти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив у інтерв`ю російському «Першому каналу».

«Якщо говорити про власне економічні сценарії, які передрікалися Росії, то треба визнати, що ми пробили дно найважчих очікувань. Тобто реальні втрати, яких зазнала наша економіка, виявилися істотно більшими, ніж на те розраховували і ми, і Світовий банк, й інші експертні організації», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, прогнозувалося, що економіка РФ впаде на 3-3,5%, проте реальне падіння ВВП Росії за підсумками цього року може становити 7,5%.

«Це важка цифра. І, насправді, ще раз наголошую, розрахунки були кращими», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Водночас він вважає, що якщо говорити про самопочуття людей і соціальні наслідки кризи, то тут ситуація прямо протилежна.

«Ми змогли в результаті достатньо все ж таки розумного використання антикризових заходів уникнути гіршого і в частині, що стосується безробіття, і в частині, що стосується прямих фінансових наслідків кризи, роботи банківської системи, роботи реального сектора. Тобто в цьому сенсі ті негативні очікування, які були, вони все ж таки в соціальному плані виявилися меншими, ніж про це було прийнято говорити», - сказав він.