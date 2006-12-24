Кастро знову потрібна операція?

Відомий іспанський хірург Хосе Луіс Гарсія Сабрідо обстежує кубинського лідера Фіделя Кастро, в неділю повідомило РІА новостиджерело в управлінні охорони здоров`я, що побажало залишитися неназваним.

Информатор нагадав, що Кастро нещодавно прооперували кубинські лікарі, проте, за деякими даними, їм не вдалося позбавити "команданте" від важкої недуги.

Співбесідник агентства не зміг відповісти, який діагноз поставили кубинському лідерові, пояснивши, що керівництво Куби вважає його хворобу "державною таємницею".

За словами джерела, іспанський лікар вилетів до Гавани минулого четверга.

"Доктор Гарсія Сабрідо, завідувач хірургічним відділенням мадридської Клініки імені Грегоріо Мараньона, перебуває в Гавані, де вирішує питання про подальше лікування Кастро", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, "іспанський лікар повинен вирішити, чи доцільно знов оперувати кубинського керівника".

"За нашим фахівцем кубинці прислали спеціальний літак, в нього було завантажено також найсучасніше устаткування, необхідне для діагностики і хірургічного втручання", - додав він.

Гарсія Сабрідо є хірургом світової величини. Не так давно він брав участь як основний доповідач в роботі З`їзду кубинських хірургів.