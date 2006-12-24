Грузія одержить турецьку частку газу з Азербайджану

Грузія домовилася про 800 мільйонів кубічних метрів турецької частки газу з Азербайджану.

Про це повідомив в Тбілісі журналістів в неділю міністр енергетики Грузії Ніколоз ГІЛАУРІ, повідомляє Рейтер.

Газ надійде з турецької частки родовища Шах-Деніз в Азербайджані, зазначив міністр. За його словами, ціна газу та інші деталі угоди буде оприлюднено пізніше.

Річна потреба Грузії в природному газі становить мінімум 1,8 млрд. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Азербайджан заявив про готовність надати допомогу Грузії у випадку, якщо підвищення ціни на російський газ призведе до енергетичної кризи в країні. Грузія може одержати в 2007 р. до 1,05 млрд. кубометрів азербайджанського газу, що становить 58% щорічної потреби країни.

Як заявив офіційний представник азербайджанської газової компанії “Socar”, названа кількість від тієї, що називалася азербайджанською владою на початку грудня 2006 р. під час переговорів прем`єр-міністра Грузії Зураба НОГАІДЕЛІ і президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА. Тоді йшлося про поставку до Грузії 1,5 млрд. кубометрів азербайджанського газу.

Питання постачання газу з Азербайджану стало актуальним після збільшення «Газпромом» ціни на російське паливо для Грузії більш ніж вдвічі - до 235 дол. за тис. кубометрів.

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ заявив, що "це не економічна, а політична ціна, і Грузія її платити не збирається". Наразі влада Грузії також веде переговори про постачання газу з Іраном і "Газекспортом" (дочірня структура «Газпрому»).