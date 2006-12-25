Інформатора у справі Литвиненка звинувачують у наклепі на українців

Джерела в британській поліції заявили в неділю, що арешт Маріо СКАРАМЕЛЛИ, який зустрічався з колишнім співробітником ФСБ Росії Олександром Литвиненком у Лондоні в день його отруєння, не має відношення до розслідування у цій справі.

"Це пов`язано з італійськими властями", - стверджують джерела в Скотланд-Ярді.

Як зазначає РІА «Новости», М.СКАРАМЕЛЛУ заарештували в неаполітанському аеропорту одразу після приземлення літака, що доставив його з Лондона, де він проходив медичне обстеження.

Йому пред`явлено звинувачення в незаконному перевезенні зброї, розголошенні службової таємниці, а також наклепі при обтяжливих вину обставинах. Зараз затриманого помістили в одну з римських в`язниць.

Відносно М.СКАРАМЕЛЛИ порушено кілька кримінальних справ: прокуратора міста Болонья обвинувачує його в дачі помилкових свідчень у справі про незаконне транспортування радіоактивного урану до республіки Сан-Маріно; прокуратура Неаполя - в незаконній утилізації відходів в області Кампанія. Проте заарештували М.СКАРАМЕЛЛУ у зв`язку з розслідуванням римської прокуратури.

Йдеться про історію, що сталася на початку року. М.СКАРАМЕЛЛА тоді повідомив, що на нього, а також голову парламентської комісії Василя МИТРОХІНА та сенатора від партії "Вперед, Італія!" Паоло ГУЦЦАНТІ, готується замах, який має здійснитися в містечку Терамо в області Абруццо. Виконавцями, за його даними, мали бути громадяни України, а зброя мала прибути з півночі країни.

Дійсно, незабаром було затримано вантаж, що містив боєприпаси для гранатомета і перевозився мігрантами з України, яких заарештували.

Проте слідчі запідозрили, що зброя була підкинута самим М.СКАРАМЕЛЛОЮ, який на той час був консультантом діючої в 2002-2006 роках парламентської комісії, що розслідувала діяльність спецслужб колишнього СРСР на території Італії.

Таким чином, відносно українців мали місце наклеп і лжесвідчення.

Ордер на арешт М.СКАРАМЕЛЛИ було видано ще в першій половині грудня, проте італійська поліція хотіла переконатися, що стан здоров`я обвинуваченого дозволяє йому перебувати у в`язниці: британські медики виявили в його організмі полоній-210. Спочатку М.СКАРАМЕЛЛА навіть заявляв, що знаходиться при смерті.

Згодом надійшло уточнення, що одержана ним доза радіації від полонію вкрай незначна. Проте, М.СКАРАМЕЛЛА провів декілька днів на обстеженні в лондонській лікарні Університетського коледжу, після чого до 24 грудня залишався в Лондоні для проходження додаткових медичних тестів.

Аналізи були взяті і в двох його дітей, які перебували в столиці Великобританії два тижні. Їх результати засвідчили, що здоров’ю дітей також ніщо не загрожує. Діти повернулися додому до Неаполя в суботу.

1 листопада М.СКАРАМЕЛЛА зустрічався в Лондоні з екс-офіцером ФСБ О.Литвиненком в суші-барі "Ітцу", де дістав дозу опромінення від полонію-210. Він привернув до себе увагу італійської преси, що розкопала масу непривабливих подробиць щодо діяльності цього консультанта з питань безпеки.

О.Литвиненко, який одержав у Британії політичний притулок, а пізніше і британський паспорт, помер у лондонській лікарні 23 листопада. Експерти вважають, що причиною його смерті стало отруєння радіоактивною речовиною полоній-210.