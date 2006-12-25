Туркменська опозиція не виключає кровопролиття

Туркменська опозиція планує висунути єдиного кандидата на президентських виборах у Туркменістані й закликає світових лідерів сприяти проведенню демократичних виборів у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили лідери «Союзу демократичних сил Туркменістану» Худайберди ОРАЗОВ і Нурмухаммед ХАНАМОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Н.ХАНАМОВА, опозиція домовилася, й можливо вже сьогодні ввечері буде названо прізвище єдиного кандидата. «Ми практично готові, залишилися тільки формальності», - сказав він. У свою чергу, Х.ОРАЗОВ не виключив, що це відбудеться в Києві, хоча багато інших лідерів туркменської опозиції знаходяться зараз в інших країнах.

Лідери опозиції підкреслили, що не сумніваються в своїй перемозі в ході президентських виборів, Н.ХАНАМОВ, зокрема, сказав, що люди втомилися від нинішнього режиму, репресій. Тим більше, що опозиція, не зважаючи на труднощі з проникненням незалежної інформації в країну, працювала й доносила туркменам свою позицію тощо. Він не виключив, що можливо саме тому правляча туркменська еліта боїться допустити опозицію в країну.

Учасники прес-конференції поширили заяву, в якій звертаються до лідерів країн Європейського Союзу, СНД, Росії та США з проханням надати підтримку демократичним процесам у Туркменістані, зокрема, проведенню перших демократичних президентських виборів, забезпечивши участь міжнародних спостерігачів. Також вони просять туркменський народ зберігати спокій, а владу країни - не допустити можливого силового протистояння й громадянських конфліктів.

У той же час, Х.ОРАЗОВ не виключив, що в разі недопущення опозиції до виборів, вони візьмуться до активних дій. Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна назвати це організацією революції, він сказав: «Можна сказати й так». Х.ОРАЗОВ висловив думку, що в країні не виключений серйозний громадянський конфлікт із кровопролиттям, якщо не відбудеться демократичних виборів. «Ми доб`ємося повалення цього режиму», - підкреслив Х.ОРАЗОВ. Він також заявив про готовність опозиції повернутися в країну, навіть якщо офіційна влада не буде її допускати.

Говорячи про свої плани в разі перемоги, туркменські опозиціонери, перш за все, заявили, що не переслідуватимуть людей, які перебувають сьогодні при владі. «Ніяких переслідувань не буде… Доводимо до їх відома, щоб не турбувалися», - підкреслив Н.ХАНАМОВ.

Він пообіцяв, що першими кроками нової демократичної влади, в разі перемоги опозиції на президентських виборах, буде розпуск парламенту й відставка уряду. Після цього опозиція ініціюватиме ухвалення нової Конституції Туркменістану на загальному референдумі. «Після чого - нові президентські вибори» - повідомив Н.ХАНАМОВ.

Як повідомляв УНІАН, президент Туркменістану С.Ніязов помер у ніч на 21 грудня від зупинки серця. Він перебував при владі з 1985 року, коли став першим секретарем Комуністичної партії ще радянської республіки Туркменії.

24 грудня відбулися похорони С.Ніязова.

Зараз обов`язки Президента Туркменістану виконує Гурбангули БЕРДИМУХАММЕДОВ.