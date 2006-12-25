Ефіопська армія відбила у ісламістів стратегічно важливе місто

Війська перехідного уряду Сомалі за підтримки збройних сил Ефіопії зайняли сьогодні стратегічно важливе місто Белет Вейн на кордоні двох країн. У місті введено комендантську годину з 15:00 до 6:00, передає Associated Press.

Сьогодні ж ВПС Ефіопії завдали авіаудар по міжнародному аеропорту столиці Сомалі - м. Могадішо, який контролюється ісламістами. Іншого авіаудару зазнав найбільший у країні військовому аеродрому в м. Баледогле (100 км від Могадішо). Даних про те, чи є постраждалі чи загиблі в результаті авіанальотів, не надходило.

Протягом п`яти останніх днів в північно-східних районах Сомалі тривають військові дії із застосуванням артилерії та мінометів. Сутички відбуваються між збройними силами перехідного уряду країни, які діють за підтримки Ефіопії, і бойовиками із Союзу ісламських судів. Ісламісти розпочали активні військові дії 19 грудня ц.р., після того, як закінчився термін висунутого ними ультиматуму про виведення з території країни ефіопських військ.

24 грудня уряд Ефіопії офіційно підтвердив, що ВПС країни почали бомбардування позицій бойовиківу Сомалі, а на територію Сомалі ввійшли близько 20 ефіопських танків - вони зайняли позиції в районі міста Баїдоа.

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