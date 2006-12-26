Газпром погрожує Білорусі українським варіантом

Російський „Газпром” пригрозив Білорусі відключенням газу, якщо Мінськ не погодиться з підвищенням цін на блакитне паливо, повідомляє “Німецька хвиля”.

Досі Білорусь платить за тисячу кубометрів російського газу 47 доларів, що є значно менше за середню експортну ціну, яку російський монополіст виставляє своїм закордонним клієнтам. Починаючи від першого січня 2007 року, „Газпром” має намір продавати Білорусі газ за ціною в 200 доларів за тисячу кубометрів. Білорусь є важливою транзитною країною для транспортування блакитного палива з Росії до Західної Європи.