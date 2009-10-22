Затрати Пентагону на бази в Румунії і Болгарії складуть $110 млн - ЗМІ

Затрати Пентагону на будівництво своїх баз у Румунії і Болгарії становитимуть $110 млн., повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на джерело в Міноборони США.

Будівельні роботи в Румунії, на які було виділено $50 млн., мають бути завершені в наступні два місяці, тоді як болгарська база, як очікується, буде здана в експлуатацію в 2011 або 2012 році. Згідно з нинішнім планам, в Румунії передбачається розмістити 1,6 тис. американських військовослужбовців, у Болгарії - 2,5 тис.

В обох цих країнах нині проходять спільні навчання за участю 2 тис. американських солдатів. Вони повинні завершитися наприкінці поточного місяця.

Будівництво баз у Румунії і Болгарії здійснюється відповідно до програми передислокації американських військ за кордоном, про яку оголосив в 2004 році тодішній президентом Джордж БУШ. В її основі - збереження в Європі щонайменше 55 тис. військовослужбовців США з переведенням їх, головним чином з Німеччини, на територію нових союзників по НАТО з числа східноєвропейських країн. Пентагон стверджує, що йому потрібні частини передового базування, які перебувають якомога ближче до близькосхідного регіону.