У Литві стався вибух на магістральному газопроводі

У Ширвинтському районі Литви стався вибух на магістральному газопроводі, люди під час інциденту не постраждали.

Як передає ІТАР-ТАСС, у результаті вибуху, причини якого з`ясовуються, виникла пожежа. Вогонь був видно за декілька кілометрів. На місці аварії вигоріло поле, згоріли дерева. Прибулі пожежні розрахунки згасити вогонь не змогли, і були вимушені чекати, поки після відключення подачі газу вигорять його залишки.

Як повідомило підприємство "Летувос дуйос" ("Газ Литви"), до ліквідації наслідків аварії і відновлення роботи газопроводу північний схід Литви забезпечуватиметься газом через відгалуження з Латвії.