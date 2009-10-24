У Литві стався вибух на магістральному газопроводі
11:31, 24 жовтня 2009Світ
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Пожежні згасити вогонь не змогли
У Ширвинтському районі Литви стався вибух на магістральному газопроводі, люди під час інциденту не постраждали.
Як передає ІТАР-ТАСС, у результаті вибуху, причини якого з`ясовуються, виникла пожежа. Вогонь був видно за декілька кілометрів. На місці аварії вигоріло поле, згоріли дерева. Прибулі пожежні розрахунки згасити вогонь не змогли, і були вимушені чекати, поки після відключення подачі газу вигорять його залишки.
Як повідомило підприємство "Летувос дуйос" ("Газ Литви"), до ліквідації наслідків аварії і відновлення роботи газопроводу північний схід Литви забезпечуватиметься газом через відгалуження з Латвії.
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