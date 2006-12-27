Саакашвілі вирішив зекономити кошти

Парламент Грузії на позачерговій сесії 27 грудня у третьому, остаточному, читанні прийняв пакет поправок і змін до Конституції Грузії, згідно з яким президентські і парламентські вибори пройдуть одночасно в жовтні 2008 року.

Як повідомляє агентство «Новини-Грузія», точна дата виборів буде призначена пізніше, згідно з рішенням Президента Грузії.

Повідомляється, що на весняній сесії 2007 року парламент обговорить питання про повноваження найвищого законодавчого органу країни і глави держави. Під час прийняття змін до Конституції парламент країни прийняв до уваги рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи.

Голосування проводилося по окремих поправках, які вносяться до Конституції Грузії.

Зокрема, за внесення до Конституції змін, що передбачають одночасне проведення президентських і парламентських виборів у жовтні 2008 року, проголосував 167 депутат. Проти виступили 10.

Зміну назви Генштабу Збройних сил Грузії на Об`єднаний штаб депутати підтримали 175-ма голосами "за", проти виступили 10.

Одностайно парламент схвалив внесення до Конституції редакційної правки про скасування страти - 184 голоси "за".

За пункт про те, що грузинські освітні програми мають в обов`язковому порядку відповідати міжнародним стандартам, проголосував 181 депутат, проти - один.

І за внесення змін до Конституції, що стосуються статусу Аджарії, проголосували 169, проти - 9. Зокрема, ці зміни стосуються механізму формування уряду автономії і Верховної Ради Аджарії, визначає загальна кількість депутатів, котра повинна відповідати 30. Також уточнюється, що вибори у ВР Аджарії мають проводитися восени, а не навесні, як було раніше.

У повідомленні також наголошується, що опозиція негативно ставиться до одночасного проведення президентських і парламентських виборів в Грузії, заявляючи, що зміни до Конституції вносяться за політичними мотивами. Зокрема, опозиційні партії вважають, що перемога правлячої партії на парламентських виборах буде обумовлена одночасною участю Михайла СААКАШВІЛІ у виборчій кампанії, і заявляють, що внесення таких змін до основоположного закону країни неприйнятне в принципі.