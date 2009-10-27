У Грозному бойовик підірвав себе гранатою
Загинув один з міліціонерів
У центрі Грозного (Чеченська республіка) знищений особливо небезпечний учасник незаконних збройних формувань, повідомляє міністр внутрішніх справ Чечні, який перебуває на місці вибуху, генерал-лейтенант Руслан Алханов.
Особа бойовика встановлена, це Ібрагим Касумов, повідомляє прес-служба президента й уряду Чечні.
"Сьогодні співробітники МВС одержали оперативну інформацію про те, що в Ленінському районі знаходиться особливо небезпечний бойовик. Була розроблена операція з його розшуку і затримання. Ввечері його виявили в сквері Журналістів", - наводить слова Алханова РосБізнесКонсалтинг.
На пропозицію здатися Касумов відкрив вогонь, його поранили, після чого він підірвав себе гранатою. Два співробітники міліції одержали поранення, врятувати одного з них не вдалося.