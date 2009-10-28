Таліби воюють сучасною німецькою зброєю

Бойовики "Талібану" в Афганістані й Пакистані воюють сучасною зброєю німецького виробництва марок Heckler & Koch, Walther і Blaser, повідомляє німецька Welt, наголошуючи, що поширене уявлення про ісламіста з автоматом Калашникова або його копією китайського виробництва є застарілим.

Видання спирається при цьому на дані пакистанської армії, яка під час великомасштабного наступу на бойовиків в долині Сват виявила кілька складів із зброєю, а також на аналіз відеоматеріалів викладених у мережу: сотень пропагандистських фільмів і роликів із зверненнями лідерів бойовиків.

Йдеться про пістолети, автомати і штурмові гвинтівки. Наголошується також, що бойовики мають в своєму розпорядженні зброю австрійського виробництва, наприклад пістолетами Glock і штурмовими гвинтівками Steyr AUG, американськими кулеметами М249 і виготовленими за ліцензією ізраїльськими "Узі".

На одному із знятих відеороликів, як повідомляє Welt, бойовик на ім’я Абдул Халім (Abdul Halim) озброєний "елітною" німецькою гвинтівкою R93 виробництва Blaser з оптичним прицілом. Каталожна вартість R93 становить 2000 євро, при перепродажу, звісно, ще більше. Зброя призначена спеціально для використання в суворих погодних і природних умовах.

На іншому відео, знятому оператором медіа-крила "Аль-Каїди" компанією Sahab, фігурує один з військових керівників пакистанського "Талібану" (Tehrik e-Taliban - TTP) мулла Устад Фатех (Ustad Fateh). Сам Фатех тримає на колінах Steyr AUG, а один з його охоронців озброєний німецькою штурмовою гвинтівкою G3 (Heckler & Koch).

Різні модифікації G3 неодноразово фігурують і на інших відеороликах ісламістів. Як зазначає Welt, говорити про те, як німецька зброя потрапляє до бойовиків до Пакистану і Афганістану, сказати визначено нічого не можна. Активне використання G3 у ФРН почалося наприкінці 60-х років і припинилося на початку 90-х, коли на зміну прийшла G36. Після цього тисячі G3 були продані до Туреччини.

Крім того, багато моделей європейської, американської, ізраїльської чи російської зброї виробляються за ліцензією в Китаї, Індії, Пакистані та середньоазіатських республіках і можуть потрапляти до Афганістану звідти.

У жовтні телерадіокомпанія NDR повідомила за наслідками проведеного журналістського розслідування про появу на чорному ринку Афганістану й Пакистану пістолетів Walther P-1 зі складів бундесверу. У міністерстві оборони визнали, що партія в 10 тисяч стволів була надіслана для афганських сил безпеки ще три роки тому, проте про подальшу долю зброї у ФРН нічого не знають. В Афганістані за один Walther P-1 дають 1600 доларів.

Лента.ру