Тимошенко привітала Ангелу Меркель

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направила вітальну телеграму Ангелі МЕРКЕЛЬ з нагоди її чергового обрання на посаду Федерального канцлера Німеччини.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, у телеграмі йдеться: „Ця подія яскраво підтвердила визнання німецьким народом Ваших зусиль, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку країни та зміцнення її ролі на європейському континенті і у світі”.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для України співпраця з Німеччиною є важливою, а „традиційно дружні та взаємовигідні двосторонні відносини, зокрема в економічній сфері, мають позитивну динаміку та служать надійним підґрунтям для подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи”.

Прем’єр-міністр висловила сподівання, що діяльність Федерального уряду під керівництвом А.МЕРКЕЛЬ сприятиме подальшому поглибленню двостороннього співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес, а також підтримці демократичних процесів в Україні. Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що завдяки сприянню з боку Німеччини прискориться й реалізація європейських прагнень України.

Голова уряду побажала А.МЕРКЕЛЬ міцного здоров’я, щастя та успіхів, а дружньому німецькому народові – миру, благополуччя і процвітання.