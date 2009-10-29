Ющенко і Каддафі обговорили стан спільних проектів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і лідер Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагірії Муаммар АЛЬ-КАДДАФІ обговорили стан підготовки спільних українсько-лівійських проектів.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, сьогодні відбулась телефонна розмова В.ЮЩЕНКА і М.КАДДАФІ.

У ході розмови глава Української держави та лівійський лідер обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема подальшої активізації політичного діалогу, поглиблення співробітництва в торговельно-економічній, військово-технічній та гуманітарній сферах.

Окремо лідери двох держав обмінялися думками щодо стану підготовки до реалізації спільних проектів у галузях сільського господарства, будівництва та експлуатації авіаційної техніки.

В.ЮЩЕНКО зокрема підкреслив, що економічний потенціал обох сторін є достатнім для суттєвого розширення та посилення торговельно-економічної взаємодії України та Лівійської Джамагірії.