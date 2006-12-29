Страту Саддама Хусейна запишуть на відео

На всьому шляху від камери до шибениці Саддама Хусейна супроводжуватиме відеокамера, ретельному документуванню і зйомці піддадуть також і саму страту, повідомляє CBS News з посиланням на джерело в уряді Іраку.

Це ж джерело стверджує, що дату екзекуції наперед не сповіщатимуть, щоби уникнути можливих хвилювань в країні, пише Лента.ру.

За словами ж неназваного американського офіцера, Саддама можуть стратити до релігійного свята Эйд, що починається 31 грудня.

Нагадаємо, що страта Саддама Хусейна повинна відбутися протягом 30 днів після підтвердження вироку Апеляційною палатою. Офіційна процедура припускає також схвалення вироку Президентською радою Іраку, проте, за деякими даними, ця норма може бути не дотримана.

Смертний вирок колишньому президентові Іраку був ухвалений 5 листопада 2006 року. Суд визнав його винним в загибелі 148 шиїтів, убитих в 1982 році після того, як в селі Дуджейл було здійснено замах на Хусейна.

Нагадаємо, що вчора світові інформагентства повідомляли, що шибениця, на якій смертний вирок екс-президентові Іраку має бути приведений у виконання, вже встановлена в так званій "зеленій зоні" Багдада - районі, що контролюється американськими вояками, де розташовані посольства і диппредставництва інших держав.