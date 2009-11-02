Рейтинг Медведєва й Путіна підупав

Росіяни стали менше довіряти президентові РФ Дмитру Медведєву і прем`єр-міністрові РФ Володимиру Путіну, свідчать дані опитування Фонду "Общественное мнение".

Згідно з опитуванням, що проводилося 24-25 жовтня, Медведєву довіряють 56 відсотків опитаних, тоді як 18 жовтня його рейтинг досяг рекордних 62 відсотків. Також за тиждень зросла кількість респондентів, які Медведєву не довіряють, - з 11 до 14 відсотків.

З 72 відсотків до 66 знизилася кількість росіян, які довіряють Володимиру Путіну. Не довіряють прем`єру 12 відсотків опитаних.

Про зниження довіри до російського керівництва говорять також дані опитування "Левада-центру", яке проводилося 16-19 жовтня і відображає думку росіян в цілому за місяць.

Так, Медведєву в жовтні, за даними соціологів з "Левади", довіряють 72 відсотки росіян, що на три процентні пункти менше вересневого показника. Дії Путіна на посту прем`єр-міністра країни викликають схвалення 78 відсотків респондентів проти 81 відсотка у вересні. Свою незгоду з діями російських лідерів висловлюють 24 відсотки опитаних у випадку Медведєва і 20 - у випадку Путіна.

Діяльність уряду схвалюють трохи більше половини росіян - 52 відсотка.

У прес-секретаря прем`єр-міністра Росії Дмитра Пєскова такі зміни рейтингу викликали здивування, пишуть "Ведомости". Він відзначив, що минулої осені, під час скорочень персоналу і зниження зарплат, рейтинг Путіна показував зростання, а зниження, яке спостерігається наразі, є "парадоксом". В адміністрації президента коливання рейтингу пояснили сезонним чинником.

Лента.ру