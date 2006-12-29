Азербайджан відмовився від російського газу

Азербайджан відмовився від поставок російського газу в 2007 році.

Про це повідомив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ сьогодні в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Він зазначив, що Азербайджан видобуває власний газ і здійснює експортні поставки. Тому, за словами С.КУПРІЯНОВА, припинення поставок газу з Росії - "питання часу", передає РБК.

До кінця 2006 року "Газпром" поставить Азербайджану 4,5 млрд. куб. м газу за ціною 110 дол. за 1 тис. куб. м, офіційно переговори щодо поставок на 2007 рік не завершені.

"Газпром" мав намір у 2007 році скоротити поставки газу до Азербайджану з 4,5 до 1,5 млрд. куб. м і підвищити ціну до 235 дол. за 1 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Загальна потреба Азербайджану в газі становить 10-11 млрд. кубометрів на рік. Державна нафтова компанія країни видобуває 5-6 млрд. кубометрів, ще 2 млрд. кубометрів Азербайджан розраховує одержати в 2007 році на родовищі "Шах деніз" на шельфі Каспія, де промислове видобування газу розпочалося в середині грудня. Приблизно такий же обсяг газу країна одержить з морських родовищ "Азері-Чираг-Гюнешлі".

Азербайджан імпортує газ із Росії з осені 2000 року. Цього року, порівняно з попереднім, його ціна зросла майже вдвічі - до 110 доларів за кожну тисячу кубометрів. Газ, який імпортується з Росії, використовується в основному на електростанціях для вироблення електроенергії.