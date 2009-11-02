Ющенко запросив приїхати короля Іспанії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Іспанії з проханням надати Україні допомогу – медичне обладнання для лікування постраждалих від вірусу грипу А/H1N1.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося під час зустрічі Президента України з міністром закордонних справ Королівства Іспанія Мігелем МОРАТІНОСОМ, який перебуває з офіційним візитом в Україні.

Також у ході зустрічі глава держави підкреслив, що Україна прагне максимально ефективно реалізувати існуючий потенціал співробітництва з Іспанією та підтримувати відвертий і конструктивний двосторонній діалог, насамперед на найвищому рівні.

У свою чергу міністр підтвердив готовність Іспанії розвивати особливі відносини з Україною, активізувати співпрацю на двосторонньому рівні, а також у контексті партнерської підтримки іспанською стороною європейської інтеграції України.

Президент України обговорив з представником Іспанії (головуватиме в ЄС у першій половині 2010 року), питання підготовки до грудневого саміту Україна-ЄС. Сторони також обмінялися думками стосовно стану і перспектив переговорного процесу щодо укладення Угоди з ЄС про асоціацію. «Одним із ключових питань порядку денного відносин України і Європейського Союзу є спрощення візового режиму», - підкреслив В.ЮЩЕНКО. У цьому контексті з іспанською стороною було обговорено перспективи подальшої лібералізації візового режиму для громадян України.

В.ЮЩЕНКО відзначив зацікавленість у зростанні обсягів іспанських інвестицій в Україну та наголосив на пріоритетній державній підтримці інвестиційних проектів, які реалізуються у рамках підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Глава Української держави підтвердив запрошення Королю Іспанії ХУАНУ КАРЛОСУ І відвідати Україну з візитом. У свою чергу М.МОРАТІНОС передав вітання Президенту України від Короля Іспанії.