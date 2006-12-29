Лукашенко: ми у землянки підемо, але на шантаж не піддамося

Білоруський лідер Олександр ЛУКАШЕНКО назвав шантажем вимоги "Газпрому" по підвищенню ціни російського газу для Білорусі.

Тим часом у Москві урядові делегації двох країн продовжують переговори про поставки палива, повідомляє Бі-Бі-Сі.

"Поки йде шантаж, але якщо вони і надалі йому слідуватимуть, то ми у землянки підемо, але на шантаж не піддамося", - цитує слова О.ЛУКАШЕНКА білоруське урядове агентство БелТА.

При цьому білоруський лідер заявив, що "Газпром" повинен поставляти Мінську газ за ціною для Смоленської області Росії, тобто 54 долари за тисячу кубометрів. "Ми уклали з Росією договір про союзну державу... Хотілося б, щоб і тут, і там ціни були рівні. Ось чого ми хочемо, а не дешевого газу", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

З наступного року "Газпром" збирається продавати газ Білорусі за ціною 105 доларів за тисячу кубометрів. Російський газовий монополіст висловив намір припинити поставки палива у цю країну з 10 години 1 січня, якщо новий контракт не буде підписано.

Сьогодні на переговори з керівництвом "Газпрому" до Москви вилетіли заступник міністра енергетики Білорусі Едуард ТОВПЕНЦОВ, голова Держкоммайна Білорусі