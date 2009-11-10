"Мову жестів" визнали офіційною мовою в Угорщині

Парламент Угорщини визнав "мову жестів" глухонімих офіційною мовою в країні, передає РІА "Новости".

У понеділок депутати Державних зборів одностайно ухвалили закони "Про угорську мову жестів" і "Про використання мови жестів в Угорщині".

На думку експертів, новація полегшить спілкування з людьми, які погано чують, в різних державних службах і установах країни, відкриє нові можливості для їх найму на роботу.

Розробники закону вважають, що визнання мови жестів "самостійною, природною угорською мовою" дозволить повніше пильнувати права глухонімих представників угорського суспільства в різних життєвих ситуаціях.