У Держдепі США розгледіли ”гнилу суть” режиму Лукашенка

Офіційний представник Держдепартаменту США Шон Маккормак заявив, що намір уряду Білорусії ввести мито за транспортування російської нафти виражає "гнилу суть" режиму білоруського лідера Олександра Лукашенка.

Виступаючи на щоденному брифінгу, Маккормак пояснив журналістам, що раніше білоруський режим отримував російську нафту без експортного мита, переробляв її і продавав за кордон, одержуючи непоганий прибуток.

"А зараз вони намагаються не упустити свого прибутку при експорті нафти, і це - ще один приклад гнилої суті цього режиму. Вони використовують ресурси для особистого збагачення людей з оточення Лукашенка", - повідомив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Разом з тим, використання Росією енергоресурсів як засобу політичного тиску має ще раз нагадати про необхідність диверсифікації джерел енергії, відзначив Маккормак.

"Вони (російська влада) намагаються використовувати енергоресурси як засіб політичної дії, і особливо відносно сусідніх держав. Ми бачили це на прикладі України минулого року. Ми бачили це на прикладі Грузії. Тепер бачимо на прикладі Білорусії. І це - урок того, як важливо підтримувати і розробляти різні джерела енергії, а також різні способи доставки цій енергії", - підкреслив представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, у відповідь на введення Росією експортних мит на нафту, що поставляється до Білорусії, Мінськ заявив, що з 1 січня 2007 року стягуватиме митний збір у розмірі 45 доларів за тонну нафти, що транспортується по білоруських нафтопроводах. На це Мінекономрозвитку РФ нагадало уряду Білорусії, що їх плани суперечать міжурядовій угоді про вільну торгівлю від 1992 року і угоді про єдині умови транзиту через території держав-учасників митного союзу від 1998 року. Крім того, нові правила транзиту "не мають аналогів в світовій практиці, оскільки митом можуть оподатковуватися тільки ті товари, які або проводяться, або споживаються на території країни, що ухвалює рішення про введення мита".

Лента.ру