Росія звинуватила США у недобросовісній конкуренції

Санкції США щодо російських компаній «несправедливі й необгрунтовані», цитує ІТАР-ТАРС слова голови комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Костянтина КОСАЧОВА.

«Американські партнери в черговий раз діють поверхнево й недалекоглядно. Експортний контроль у Росії налагоджено найжорстокішим чином, і якщо поставки озброєнь і відбуваються, то вони повністю відповідають режиму контрольних механізмів і міжнародним зобов`язанням Росії», - сказав К.КОСАЧОВ.

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Леонід СЛУЦЬКИЙ називає введення санкцій «політичним рішенням на догоду внутрішній потребі США». На його думку, таким чином адміністрація Джорджа БУША «вирішила направити Росії своєрідну чорну мітку». Л.СЛУЦЬКИЙ нагадав, що Росія головує в Раді безпеки ООН й її погляди на багато питань міжнародної політики не відповідають позиції США. «Експорт російської зброї завжди здійснюється відповідно до міжнародних договорів і норм», - підкреслив депутат.

Віце-спікер Держдуми Володимир ПЕХТІН вважає, що причина санкцій полягає в тому, що «адміністрація президента США просто боїться конкуренції з боку російських підприємств». За його словами, минулого року «Рособоронекспорт» «заробив набагато більше, ніж аналогічні американські компанії».

Як повідомляв УНІАН, у перші дні нового року адміністрація президента США Джорджа БУША запровадила економічні санкції проти компаній і організацій Росії, Китаю таі Північної Кореї за продаж ракет й інших озброєнь Ірану та Сирії. Зокрема, санкції були введені щодо російських «Рособоронекспорту», Тульського КБ приладобудування й Коломенського КБ машинобудування, а також громадянина Росії Олексія САФОНОВА.