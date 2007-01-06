Індія хоче відроджувати християнство і реабілітувати іслам

Десятки християнських священиків з північно-східних штатів Індії почали широкомасштабну кампанію з відновлення позицій християнства в Азії і по всьому світу, повідомляє новинне агентство IANS.

"Близько 150 священиків мають намір вирушити за кордон, щоб допомогти відновленню християнських церков і відродженню християнської віри і християнських храмів у США, Китаї, Таїланді, Камбоджі й інших країнах", - повідомив генеральний секретар Ради баптистських церков північно-східних штатів Індії Нгул Хан Пау.

Християни в Індії становлять близько 2,5% населення (близько 30 мільйонів осіб), які живуть, переважно, на півдні країни (Керала, Гоа і Андхра Прадеш), а також на північному сході (штати Мізорам, Нагаленд і Мегхалая).

Першим проповідником християнства на півдні Індії був апостол Фома, один з учнів Христа, а потім сюди прийшли португальські пастори.

У північно-східних штатах велика частина населення сповідує християнство, поширенням якого в 1836 році зайнялися американські місіонери-баптисти Майлз Бронсон і Натан Браун. У Мізорамі християнські місіонери - британські баптисти Вільям Фредерік Севідж і Дж.Лоррейн - з`явилися трохи пізніше, 1894 року.

Майже одночасно з ініціативою християн зробила заяву одна з найбільш впливових в країні мусульманських громад - Джамаат-і-ісламі Хінд. Вона оголосила про намір подбати про відновлення доброго імені ісламу, а також привнести в учення нові прогресивні тенденції.

За словами лідерів громади, тисячі служителів ісламу і їх добровільних помічників найближчим часом готові вирушити по містах і селах країни для того, щоб спробувати зруйнувати образ ісламу як "войовничої і відсталої релігії".

"Наша мета - пояснити суспільству справжні цінності, яких дотримуються послідовники ісламу, і переконати людей, що вони не мають нічого спільного з джихадом, який екстремісти тлумачать як збройні виступи проти послідовників інших релігійних учень", - сказав один з лідерів громади Рахамат Алі Кхан.

Мусульманство в Індії з`явилося в X-XI століттях, коли в країну прийшли купці з Центральної Азії, а слідом за ними - загони завойовників султана Махмуда з династії Газневідів.

Сьогодні в Індії живуть майже 140 мільйонів мусульман (близько 14% населення), близько 30% яких - шиїти. Мусульмани належать до найбільш соціально неблагополучних верств населення країни. Джамаат-і-ісламі Хінд налічує в своїх лавах близько п`яти мільйонів осіб і має серйозний вплив як в Індії, так і в сусідніх мусульманських державах.

РІА "Новости"