Звернення Президента США з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору

Білий Дім поширив офіційне звернення президента США Барака Обами з нагоди Дня пам`яті жертв Голодомору в Україні.

"76 років тому мільйони безневинних українців - чоловіків, жінок, дітей - померли голодною смертю в результаті безжальної політики Йосипа Сталіна та його режиму. Завтра ми, американці українського походження і всі американці, пригадаємо ті трагічні події і вшануємо пам`ять численних жертв.

У 1932-1933 роках українці жахливо постраждали від того, що нині є відоме як Голодомор, через вивезення режимом Сталіна зерна з усієї України. Україна - колись житниця Європи, і українці змогли б себе прогодувати і врятувати мільйони життів, якби їм дали це зробити. Згадуючи про той страшний час, ми шануємо пам`ять жертв, виявлені ними твердість і мужність. Український народ подолав жах Великого голоду і продовжує будувати вільну й демократичну країну...

Пам`ять про жертв рукотворного голоду дає нам можливість висловити підтримку всім, хто постраждав і страждає від екстремізму та тиранії в усьому світі. Ми сподіваємося, що спомин про Голодомор допоможе відвернути подібну трагедію в майбутньому", - зазначено в зверненні.