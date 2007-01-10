Угорщина перейшла на стратегічні запаси нафти

Міністр економіки Угорщини Янош КОКА дозволив використовувати до 15 тис. тонн сирої нафти на добу із стратегічних запасів країни впродовж наступного тижня у зв`язку з припиненням поставок нафти з Росії через Білорусь.

Як передає Рейтер, про це повідомило увечері у вівторок національне агентство новин MTI.

Міністр сказав, що не виключає, що суперечка між двома країнами, яка призвела до припинення поставок російської нафти нафтопроводом "Дружба", вирішиться впродовж тижня.

Росія, другий найбільший експортер нафти у світі, поставляє через Білорусь близько двох п`ятих усього обсягу сировини або приблизно 80 млн. тонн на рік. Вже два дні цей маршрут закритий, і російський експорт скоротився за цей час приблизно на 200 тис. тонн на добу.

«Транснафта» припинила прокачування нафти через Білорусь 8 січня, оскільки та ввела мито на транзит російської нафти у відповідь на рішення Росії підвищити ціни на газ і відмінити пільги на поставку нафти на білоруський НПЗ. Як плату нового мита Мінськ відбирав російську нафту з транзитного нафтопроводу.

У ніч на 8 січня було припинено поставки нафти до Польщі і Німеччини, а пізніше – до Словаччини, Чехії і Угорщини.

9 січня до Москви для переговорів прибула делегація Білорусі. Після зустрічі з віце-прем`єром Білорусі Андрієм КОБЯКОВИМ голова Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ Герман ГРЕФ заявив, що Росія почне переговори з Білоруссю лише після відміни транзитного мита і відновлення транзиту нафти.