Дипломати України та Росії домовилися продовжити переговори

7 грудня в Москві перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ та статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН провели політичні консультації, в ході яких розглянули широке коло питань двостороннього співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, було наголошено на позитивних результатах п’ятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, яке пройшло під головуванням прем’єр-міністрів двох держав у м. Ялта 19 листопада. Крім того, високо оцінено проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ України і РФ Петра ПОРОШЕНКА та Сергія ЛАВРОВА (м. Афіни, 1 грудня ц.р.), а також низки двосторонніх контактів і переговорів за конкретними напрямами, що відбулися протягом останнього часу.

У цьому контексті відзначено важливість взаємодії сторін щодо безперебійних поставок та транзиту енергоносіїв. З огляду на масштаби українсько-російського торговельно-економічного співробітництва підтримано також ідею проведення ближчим часом експертних консультацій з проблематики вступу до СОТ Російської Федерації, зазначили в МЗС.

Також у ході консультацій відбувся предметний обмін думками щодо функціонування Чорноморського флоту РФ та його тимчасового перебування на території України у відповідності до базових угод 1997 року. Сторони висловилися за проведення додаткових консультацій з метою пошуку шляхів вирішення проблемних питань діяльності ЧФ РФ на експертному рівні, насамперед у рамках Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України. Чергове засідання Підкомісії заплановано на весну 2010 року, повідомили в МЗС.

Поглиблена дискусія відбулася також навколо питань делімітації Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки. Як зазначається в повідомленні, було домовлено продовжити роботу щодо узгодження лінії державного кордону у зазначених акваторіях на черговому раунді переговорів делегацій двох держав у грудні ц.р. в Києві. Українська сторона вчергове порушила питання активізації підготовки до проведення демаркації сухопутної ділянки українсько-російського державного кордону. Домовлено, що російська сторона активізує роботу з формування російської частини Змішаної демаркаційної комісії, поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Окремо розглянуто проблематику обмеження в’їзду громадян України і Росії на територію обох держав.

Серед комплексу питань культурно-гуманітарної взаємодії, що, за визначенням обох сторін, має особливе значення для розвитку міждержавних відносин, домовлено про активізацію спільної роботи з підготовки до проведення заходів присвячених 150-річчю з дня народження А.П.Чехова.

Відбувся обмін думками щодо шляхів врегулювання придністровського конфлікту в рамках існуючих міжнародних форматів, а також щодо активізації двосторонніх консультацій на цьому напрямку. Російська сторона поінформувала про свою позицію щодо формування нової архітектури європейської безпеки, а також поділилася власними оцінками ситуації на Південному Кавказі.

Наголошено і на важливості активнішої взаємодії на рівні зовнішньополітичних відомств України і РФ з усього спектру українсько-російських відносин. У цьому зв’язку, за даними МЗС, підтверджено готовність провести чергове засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії у першому півріччі 2010 року, а також наступного раунду політичних консультацій у такому ж форматі.

Сторони погодили і основні заходи у рамках взаємодії між Міністерствами закордонних справ двох держав на 2010 рік.