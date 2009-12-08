У Росії знову горів нічний клуб

У Краснодарі горів нічний клуб «Майамі».

Про це УНІАН повідомили в МНС Росії.

«О 12.28 до єдиної чергово-диспетчерської системи м. Краснодара надійшло повідомлення про пожежу в нічному клубі «Майамі». Перший пожежний підрозділ прибув о 12.33. Площа горіння становила близько 100 кв.м. О 13.26 пожежу було локалізовано. На гасінні пожежі задіяно 10 одиниць пожежної техніки. До роботи залучено сили рятувальників і співробітників ДІБДР», говориться в повідомленні.

За попередніми даними, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Причини займання поки що не відомі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 5 грудня сталася пожежа в пермському нічному клубі "Хромая лошадь". За даними слідства, один із феєрверків підпалив солом`яну підвісну стелю, в приміщенні майже миттєво розповсюдився дим, незабаром згасло світло. В той момент в клубі було близько 250 чоловік. Кількість загиблих під час пожежі становила 118 чоловік, серед них один громадянин України.