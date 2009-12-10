Жертвами пожежі в Пермі стали вже 130 чоловік

Кількість загиблих внаслідок пожежі в клубі «Хромая лошадь» у Пермі зросла вже до 130 чоловік.

Як повідомляє “Газета.ру”,в НДІ «Швидкої допомоги» ім І.І. Джанелідзе в Санкт-Петербурзі сьогодні померли двоє чоловіків.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 грудня сталася пожежа в пермському нічному клубі "Хромая лошадь". За даними слідства, один з феєрверків підпалив солом`яну підвісну стелю, в приміщенні майже миттєво поширився дим, незабаром згасло світло. У той момент у клубі було майже 250 чоловік. Серед загиблих - двоє громадян України.