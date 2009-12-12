Візит Генсека НАТО до Москви не поліпшить відносин

Візит Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА до Москви не вплине на поліпшення відносин між РФ і альянсом.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив генеральний директор Центру політичної інформації (РФ) Олексій МУХІН.

«Я думаю, що якихось радикальних змін у відносинах Росії і НАТО в результаті візиту Генсеку альянсу чекати не варто. Наголошую – це візит дипломатичний, ритуальний», - сказав О.МУХІН.

Він нагадав, що Росія і НАТО відновили дипломатичні відносини в рамках Ради Росія-НАТО після серпневих подій. Водночас, це засідання, яке пройшло 4 грудня, показало, наскільки різні позиції Росії і НАТО з будь-якого питання.

«Практично, окрім добрих намірів і декларацій, нічого не прозвучало, вирішення якихось питань також не відбулося. Цілі, що їх має Росія, які має НАТО в регіонах, де вони перетинаються - Каспій, Україна, Грузія настільки різні, що про жодний консенсус не йдеться», - сказав О.МУХІН.

«У зв`язку з цим єдине питання, яке поки що об`єднує Росію і НАТО на одному майданчику – це Афганістан. Причому у Росії і у США в рамках НАТО абсолютно прагматична позиція. Росія надала транспортний коридор США, США надали, у свою чергу, Росії можливість взяти участь у будівництві інфраструктурних проектів у цьому регіоні. На цьому добре закінчується», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН відвідає Москву 15-17 грудня.

4 грудня в рамках засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, перше з часів війни в Грузії в серпні 2008 року.