Казахстан запустив газопровід до Китаю в обхід Росії

В Астані лідери Казахстану і Китаю дали старт роботі газопроводу, яким казахстанський газ попрямує на зовнішні ринки в обхід Росії. Про це повідомляє РІА “Новости”.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв і голова КНР Ху Цзіньтао запустили газогін Казахстан-Китай, який є частиною системи транспортування природного газу з родовищ Туркменії через Узбекистан і Казахстан до Китаю.

За словами Назарбаєва, в неділю голови Казахстану і КНР планують прибути до Туркменії, щоб "запустити газ звідти".

2007 р. Туркменія, Узбекистан і Казахстан домовилися з Китайською національною нафтогазовою корпорацією (CNPC) про будівництво двох гілок газогону до КНР проектною потужністю до 40 мільярдів кубометрів в рік. Загальна вартість проекту оцінюється в 7 мільярдів доларів. Згідно з проектом, газопровід складатиметься з двох паралельних трубопроводів загальною довжиною в 1,3 тисячі кілометрів.

Будівництво газопроводу Казахстан-Китай почалося в липні 2008 року. Завершення будівництва першої нитки і початок постачань газу було заплановане на кінець 2009 року, надалі об`єми прокачування газу будуть збільшені за рахунок введення в експлуатацію другої нитки газопроводу.

Спочатку газопроводом до Китаю постачатиметься 13 мільярдів кубометрів палива на рік, і до кінця 2013 року постачання збільшаться до 30 мільярдів кубометрів.

Казахстан прагне наростити постачання газу до сусідніх держав, щоб диверсифікувати експорт палива. Потенційні ресурси Казахстану перевищують 6 трильйонів кубометрів газу. Аналогічну мету має влада Туркменії, яка почала активний пошук нових експортних маршрутів після розриву відносин з "Газпромом" у квітні 2009 року. За даними BP Statistical Review of World Energy, запаси газу в Туркменії - близько 8 трильйонів кубометрів.

Раніше "Газпром" купував в Туркменії щороку для реекспорту на Україну і до Європи до 50 мільярдів кубометрів газу, що становить дві третини всього видобутку в середньоазіатській країні. "Газпром" також викуповує газ, що експортується Казахстаном, нагадує Лента.ру.