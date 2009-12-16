Медведєву дозволили розпоряджатися армією за межами Росії

Президент РФ отримав право ухвалювати рішення про оперативне використання за межами території Росії формувань Збройних сил РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні пропозиції Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА підтримала сьогодні Рада Федерації РФ.

Підтримка цієї пропозиції надасть Президенту РФ можливість не звертатися у Раду Федерації з кожного конкретного випадку оперативного використовування формувань Збройних сил за межами Росії.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Д.МЕДВЕДЄВ вніс у Раду Федерації РФ пропозицію щодо надання главі держави можливості оперативно використовувати війська за межами Росії.

9 листопада Д.МЕДВЕДЄВ підписав закон «Про внесення змін до закону «Про оборону», що визначає порядок використання Збройних сил РФ за кордоном.

Закон було прийнято Державною думою РФ 23 жовтня 2009 року і схвалений Радою федерації 30 жовтня 2009 року.

Документом передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами Росії для розв’язання таких задач: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території Росії; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захист громадян РФ за кордоном; боротьба з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

5 листопада Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що закон про використовування армії за межами країни застосовуватиметься лише у разі крайньої необхідності».

23 жовтня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО після переговорів з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ заявив, що роз`яснення МЗС РФ щодо закону про використовування російської армії за кордоном повністю задовольнили Україну.