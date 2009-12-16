Медведєву дозволили розпоряджатися армією за межами Росії
Рада Федерації РФ підтримала
|Дмитро Медведєв
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні пропозиції Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА підтримала сьогодні Рада Федерації РФ.
Підтримка цієї пропозиції надасть Президенту РФ можливість не звертатися у Раду Федерації з кожного конкретного випадку оперативного використовування формувань Збройних сил за межами Росії.
Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Д.МЕДВЕДЄВ вніс у Раду Федерації РФ пропозицію щодо надання главі держави можливості оперативно використовувати війська за межами Росії.
9 листопада Д.МЕДВЕДЄВ підписав закон «Про внесення змін до закону «Про оборону», що визначає порядок використання Збройних сил РФ за кордоном.
Закон було прийнято Державною думою РФ 23 жовтня 2009 року і схвалений Радою федерації 30 жовтня 2009 року.
Документом передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами Росії для розв’язання таких задач: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території Росії; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захист громадян РФ за кордоном; боротьба з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.
5 листопада Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що закон про використовування армії за межами країни застосовуватиметься лише у разі крайньої необхідності».
23 жовтня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО після переговорів з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ заявив, що роз`яснення МЗС РФ щодо закону про використовування російської армії за кордоном повністю задовольнили Україну.