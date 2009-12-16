Рішення про вступ України і Грузії до НАТО залишається в силі
19:47, 16 грудня 2009Світ
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Але критерії не виконано
Рішення про вступ України і Грузії до НАТО залишається в силі.
Про це Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».
«Ми вже давно ухвалили рішення, що Грузія і Україна стануть членами НАТО. Ми ухвалили таке рішення в 2008 році, і це рішення, як і раніше, залишається в силі», - сказав А.РАСМУССЕН.
При цьому він зазначив, що Грузія і Україна мають виконати необхідні критерії, а поки що їх не виконано.
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