Рішення про вступ України і Грузії до НАТО залишається в силі.

Про це Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Ми вже давно ухвалили рішення, що Грузія і Україна стануть членами НАТО. Ми ухвалили таке рішення в 2008 році, і це рішення, як і раніше, залишається в силі», - сказав А.РАСМУССЕН.

При цьому він зазначив, що Грузія і Україна мають виконати необхідні критерії, а поки що їх не виконано.