У Європі лютує ”Кирило” (фото)

Величезні хвилі у порту на півночі Франції

На країни Північної, Західної і Центральної Європи обрушився ураган "Кирило". Як повідомляють «Подробиці», найбільша кількість людських жертв спостерігається у Великій Британії - там від негоди загинули 10 людей. У Німеччині жертвами стихії стали семеро людей, ще четверо загинули в Нідерландах, троє - в Чехії, двоє - в Бельгії і одна людина - у Франції.

Ураган рухається на схід, і його силу вже сьогодні відчують жителі країн Східної Європи. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру в Чехії і Польщі сягатиме 130 кілометрів на годину.

У найбільшому європейському аеропорту лондонському "Хітроу" через ураган було відмінено 280 авіарейсів. Ще декілька десятків літаків не змогли вилетіти з Франкфурта, Мюнхена, Амстердама і Відня.

Ураганний вітер став причиною сильного шторму в Північному морі. У найбільшому європейському порту - Роттердамі - хвилі ударили об бетонні огорожі танкер, внаслідок чого сталося розлиття 10 тисяч барелів нафти. У Ла-Манші подало сигнал біди вантажне судно. Рятувальники у важких умовах на вертольотах евакуювали 26 членів команди тонучого корабля.

У Німеччині, Великій Британії і Франції припинене залізничне сполучення. У Франції на колії впав електричний кабель, через що було закрито для руху потягів тунель під Ла-Маншем.

Нинішній ураган вже визнаний у Німеччині найсильнішим за останні 10 років. Максимальний ступінь тривоги оголошено майже на двох третинах території країни, на решті - діє попередження про негоду.