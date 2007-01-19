Посол просить пояснити, що тепер чекає українців у Росії

Посольство України в Російській Федерації звернулося до МЗС Росії з проханням підтвердити інформацію про те, що запроваджені в Росії нові міграційні правила не розповсюджуються на громадян України, які направляються в Росію не з метою працевлаштування.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.

Він зазначив, що раніше українська сторона отримала усне підтвердження від МЗС РФ про те, що реєструватися в Росії зобов`язані лише українці, які прибувають туди для роботи.” Але у зв’язку з тим, що з’явилась інформація іншого характеру, ми звернулися за роз’ясненням до російської сторони”, - сказав А.ДЕЩИЦЯ.