Порошенко провів офіційні зустрічі в ОАЕ

Україну до квітня 2010 року відвідає з офіційним візитом міністр закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Абдулла бін Заїд Аль НАГАЯН.

Про це було домовлено 21 грудня під час зустрічі глави зовнішньополітичного відомства ОАЕ з міністром закордонних справ України Петром ПОРОШЕНКОМ під час його візиту до Еміратів, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України.

В рамках очікуваного візиту погоджено підписання низки двосторонніх документів, зокрема, щодо спрощення процедури отримання віз для українських громадян.

Також глави МЗС України та ОАЕ обговорили актуальні питання відносин між країнами та міжнародної проблематики. Окрема увага була приділена співробітництву між Україною та ОАЕ в рамках міжнародних організацій, зокрема, ООН. Міністр закордонних справ ОАЕ підтвердив зацікавленість направити делегацію ОАЕ для участі в тематичних дебатах з питань боротьби з піратством, проведення яких планується найближчим часом в Києві.

Крім того, еміратська сторона висловила зацікавленість до вкладення значних інвестицій в економіку України, насамперед, у галузі авіабудування, сільського господарства, промисловості, телекомунікацій та готельного бізнесу. З цією метою сторони домовилися підготувати конкретні інвестиційні проекти та здійснити обмін візитами експертних груп для їхнього опрацювання.

Окрему увагу було приділено співпраці у галузі охорони здоров’я, зокрема, залученню еміратської сторони до будівництва в столиці України «Дитячої лікарні майбутнього», а також відкриттю в ОАЕ представництва Міжнародної клініки відновного лікування для лікування дітей хворих на церебральний параліч.

В рамках офіційного візиту до ОАЕ П.ПОРОШЕНКО також провів зустріч з головою Федеральної національної ради ОАЕ Абдульазізом АЛЬ-ГУРЕЙРОМ.

Під час зустрічі міністр зазначив, що у контексті розвитку двосторонніх відносин активізація зв’язків між Верховною Радою України та Федеральною національною радою має важливе значення. П.ПОРОШЕНКО висловився за створення у складі ФНР ОАЕ групи з міжпарламентських зв’язків з Україною та обмін візитами парламентських делегацій. Згадані пропозиції були підтримані еміратською стороною.

А.А.АЛЬ-ГУРЕЙР відзначив, що ОАЕ зацікавлені не тільки розвивати міжпарламентське співробітництво з Україною, але й посилити політичну, економічну та культурно-гуманітарну складову двосторонніх відносин. Голова ФНР відзначив демократичний досвід Української держави, набутий за останні роки. Він висловив готовність у найближчий час призначити двох депутатів, які відповідатимуть за міжпарламентські зв’язки з Україною, а також відрядити їх до Києва з метою налагодження контактів з Верховною Радою України та обміну досвідом.