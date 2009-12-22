Генсек ООН закликав лідерів усіх країн зібратися через 9 місяців

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй ПАН Гі Мун закликав глав усіх держав і урядів прибути до Нью-Йорка у вересні 2010 року на саміт, присвячений виконанню Цілей розвитку тисячоліття.

Про це повідомив журналістам офіційний представник генсека Мартін НЕСІРКИ на брифінгу в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, передає РІА «Новости».

Декларація Тисячоліття, в якій були зафіксовані вісім головних цілей розвитку людства, була підписана на Саміті тисячоліття у 2000 році також в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Серед цих цілей: викорінення бідності та голоду; надання всім жителям планети початкової освіти; забезпечення статевої рівності і поліпшення положення жінок; скорочення дитячої смертності; поліпшення материнського здоров`я; боротьба з ВІЛ/СНІД, малярією та іншими хворобами; забезпечення екологічної стійкості; посилення глобального партнерства в цілях розвитку.

Як першу віху, що визначає прогрес у виконанні Цілей тисячоліття, було встановлено 2015 рік.

Рішення про проведення саміту ООН в 2010 році було ухвалене 63-ю сесією Генеральної асамблеї ще в липні цього року. Минулого понеділка на пленарному засіданні 64-ї сесії Генассамблея схвалила резолюцію, в якій указується, що цей саміт буде присвячений оцінці виконання Цілей розвитку тисячоліття.

Зараз, за оцінками експертів з різних агентств і програм ООН, не всі країни справляються з поставленими перед ним завданнями. Однією з причин відставання від "графіка розвитку" в останній рік стала світова економічна криза. Окрім цього гальмує виконання цілей і цілий ряд інших - "традиційних" - чинників: війни і конфлікти, корупція, стихійні лиха, глобальна зміна клімату.

У заяві ПАН Гі Мун зазначає, що має намір оголосити 2010 рік Роком Цілей розвитку тисячоліття.

Крім того, за словами М.НЕСІРКИ, Генсек "закликає всі держави-члени ООН і людей вже зараз повсюдно почати підготовку до саміту".