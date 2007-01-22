У Росії убили ведучого хабаровського телеканалу
09:12, 22 січня 2007Світ
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Порушено кримінальну справу
У Владивостоку був убитий ведучий хабаровського телеканалу "Губернія" Костянтин Боровко, повідомляє РІА Новини.
За даними УВС Приморського краю, тіло журналіста було виявлене у понеділок біля житлового будинку на проспекті Червоного Прапора із слідами побоїв.
Згідно з попередніми даними, журналіст помер від отриманих травм.
За фактом вбивства порушено кримінальну справу.
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