У Росії убили ведучого хабаровського телеканалу

09:12, 22 січня 2007
Світ
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Порушено кримінальну справу

У Владивостоку був убитий ведучий хабаровського телеканалу "Губернія" Костянтин Боровко, повідомляє РІА Новини.

За даними УВС Приморського краю, тіло журналіста було виявлене у понеділок біля житлового будинку на проспекті Червоного Прапора із слідами побоїв.

Згідно з попередніми даними, журналіст помер від отриманих травм.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу.

Лента.ру

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