У Росії убили ведучого хабаровського телеканалу

Порушено кримінальну справу

У Владивостоку був убитий ведучий хабаровського телеканалу "Губернія" Костянтин Боровко, повідомляє РІА Новини. За даними УВС Приморського краю, тіло журналіста було виявлене у понеділок біля житлового будинку на проспекті Червоного Прапора із слідами побоїв. Згідно з попередніми даними, журналіст помер від отриманих травм. За фактом вбивства порушено кримінальну справу. Лента.ру

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