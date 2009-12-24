Росія і Грузія домовилися про відкриття КПП на кордоні

Москва і Тбілісі домовилися відкрити контрольно-пропускний пункт "Казбеги - Верхній Ларс" на кордоні між Росією і Грузією, повідомляє РІА “Новости”. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно КАЛАНДАДЗЕ.

За її словами, домовленість була досягнута сторонами 23 грудня за посередництва Швейцарії. КПП має відновити роботу на початку березня 2010 р.

Про те, що Росія і Грузія майже домовилися про відкриття КПП, на початку листопада повідомляли російські ЗМІ. Технічні переговори велися в закритому режимі через Вірменію.

Сухопутний кордон між Грузією і РФ був закритий у 2006 році після арешту в Тбілісі російських офіцерів. Офіційно причиною припинення роботи КПП називалася необхідність проведення там ремонту. На російській стороні ремонт був завершений у травні, на грузинській - у вересні.

Грузія вважає КПП "Верхній Ларс" єдиним законним пунктом пропуску між двома країнами, оскільки інші знаходяться в Південній Осетії та Абхазії.