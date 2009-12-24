Польща ввійшла до шістки найбільших економік ЄС

Найбільша країна Східної Європи, що входить у Європейський Союз, Польща, вперше в історії увійшла до шістки найбільших економік Євросоюзу, що об`єднує 27 держав.

Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дані Євростату.

Перед поляками, які вступили в Євросоюз у 2004 році, опинилися тільки країни так званої Великої п`ятірки з населенням більше, ніж Польща: Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Іспанія.

«Такий великий стрибок Польща зробила завдяки тому, що стала єдиною країною ЄС, яка зберегла економічне зростання під час економічної кризи», - сказала виданню прес-секретар Єврокомісії у справах економіки Амелія ТОРРЕС. Так, цього року ВВП 38-мільйонної Польщі з урахуванням реальної купівельної спроможності складе 535 млрд. євро.

У той же час видання зазначає, що гірше виглядає позиція Польщі при обліку курсів валют.

«Тут у рейтингу країн ЄС Польща не просунулася вперед», - написала газета, зазначивши, що, незважаючи на економічне зростання, національна валюта подешевшала до євро.

За даними видання, цього року ВВП Польщі в перерахунку на євро складе 309 млрд. євро (минулого року - 362 млрд. євро), що менше, ніж у 6-мільйонній Голландії (574 млрд. євро) і 10-мільйонній Бельгії (339 млрд. євро).

Як повідомляв УНІАН, польська економіка, незважаючи на світову кризу, що посилилася в жовтні 2008 року, в перші три квартали поточного року продемонструвала зростання – на 0,8%, 1,1% і 1,7%, відповідно.