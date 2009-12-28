Директор канцелярії прем'єра Польщі вчинив самогубство

Генеральний директор канцелярії глави польського уряду Гжегож Міхневич, котрого 23 грудня знайшли повішеним у власному помешканні, покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє польська RMF FM, посилаючись на результати проведеної експертизи.

Згідно з повідомленням, експерти не виявили під час розтину тіла та проведеної токсикологічної експертизи доказів, що смерть могла бути спричинена “третіми особами”.

Раніше польські медіа повідомляли, що Г.Міхневич не залишив у власному помешканні прощальної записки.

На думку деяких оглядачів, цей факт міг свідчити на користь версії про можливе вбивство, яке варшавська окружна прокуратура не виключала, але схилялася до того, що чиновник сам покінчив зі своїм життям.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Г.Міхневича, котрий 11 років працював в канцелярії прем’єра, знайшов повішеним його водій.

Г.Міхневич, котрий займав посаду генерального директора канцелярії з 2008 року, входив також в наглядову раду однієї із найбільших компаній Польщі PKN Orlen.