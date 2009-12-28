Тіло екс-президента викрали з могили

Поліція Кіпру у понеділок, 28 грудня, підтвердила, що Федеральне бюро розслідувань США надає допомогу в розслідуванні зникнення тіла колишнього президента Кіпру Тассоса Пападопулоса, повідомляє Associated Press.

Представник поліції розповів журналістам, що агент ФБР з посольства США в Греції відвідав Кіпр минулого тижня. На підставі складеної ним доповіді ФБР визначає характер можливої допомоги.

Раніше сприяння в розслідуванні злочину запропонували Греція й Ізраїль; кіпрська поліція також звернулася по допомогу в Інтерпол.

Тіло колишнього президента Кіпру було викрадене з могили на кладовищі селища Дефтера поблизу Нікосії в ніч з 10 на 11 грудня. На думку фахівців, викрадення, в якому імовірно брали участь кілька осіб, ретельно сплановане. Для того, щоб знищити сліди злочину, викрадачі обсипали територію навколо могили негашеним вапном. Проте слідчі не втрачають надії знайти на місці злочину матеріали, які можна було б піддати ДНК-аналізу.

Тасcос Пападопулос помер у грудні 2008 року від раку легенів. Він був керівником Кіпру з 2003 по 2008 рік. За час його президентства країна вступила до Європейського союзу. Пападопулос також був відомий як противник возз`єднання турецької і грецької частин острова, які утворилися в результаті військового конфлікту в 1974 році.

Лента.ру