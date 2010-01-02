Меркель: в 2010 році стане зрозуміло, як нам вдасться вийти з кризи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає 2010 вирішальним для подолання фінансово-економічної кризи.

Про це вона заявила в новорічному телезверненні, передає Deutsche Welle.

Зокрема, Меркель зазначила: "В 2010 році стане зрозуміло, як нам вдасться вийти з нинішньої кризи".

При цьому вона попередила, що німців чекають нові труднощі: "Не варто сподіватися на те, що економічний спад швидко закінчиться. Щось може погіршитися як раз в цьому році, перед тим як наступить поліпшення".

У той же час Канцлер висловила впевненість, що Німеччина вийде зі складної ситуації зміцніла і "така криза більше не повториться".

Для цього вкрай важливо ввести нові правила функціонування фінансових ринків, забезпечити зайнятість і надати можливість для кредитування середнього та малого бізнесу.

У той же час Меркель вказала на те, що навіть на тлі кризи проблеми охорони навколишнього середовища не повинні відійти на другий план.

"Економіка та екологія - це поняття, які не суперечать один одному, вони мають на увазі один одного - більш ніж будь-коли", - заявила глава німецького уряду.

У зв`язку з цим Меркель назвала підсумки недавньої міжнародної конференції з захисту клімату в Копенгагені "невдачею".

Українська правда