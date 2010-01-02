Сомалійські пірати захопили перше в 2010 році судно

Сомалійські пірати у п`ятницю, 1 січня, захопили індонезійський танкер "Прамоні", що перевозить хімікати, на борту якого знаходяться 24 члени екіпажу, повідомляє AFP.

Напад на танкер, що слідував під прапором Сінгапуру, було здійснено в Аденській затоці, розповів глава "Східноафриканської програми" Ендрю Мвангура (Andrew Mwangura). Екіпаж "Прамоні" (дедвейт 20 тисяч тонн) складається з 17 індонезійців, 5 громадян КНР, нігерійця і в`єтнамця.

Представники командування спецоперації Євросоюзу біля узбережжя Сомалі підтвердили інформацію про захоплення судна. За їх словами, капітан "Прамоні" повідомив по радіозв`язку, що судно захоплене і прямує до узбережжя Сомалі. Стан членів екіпажа, йшлося в радіоповідомленні, переданому з "Прамоні", задовільний.

Аденська затока з червня 2008 року, коли Радбез ООН дозволив іноземним військовим кораблям переслідувати піратів у територіальних водах Сомалі, патрулюють ВМС Євросоюзу, США, Китаю, Південної Кореї і низки інших країн, зокрема Росії.

Проте тільки з серпня 2009 року пірати зуміли захопити в Аденській затоці три судна, зокрема, танкер "Джеймс Парк", напад на який було скоєно 28 грудня.

З урахуванням двох захоплених за останні дні танкерів пірати Сомалі утримують 12 суден, на борту яких, в цілому, знаходяться 270 членів екіпажу.

Лента.ру