Іран висунув ультиматум з питання ядерного обміну

В Ісламській республіці заявили, що готові самостійно виробляти ядерне паливо, якщо Захід не погодиться на умови Тегерана.

Всього місяць мають країни-учасниці переговорів, щоб прийняти останню пропозицію Ірану щодо обміну ядерного палива. Інакше Тегеран почне виробляти його самостійно. Про це, виступаючи по іранському державному телебаченню заявив сьогодні міністр закордонних справ Ісламської республіки, назвавши висловлену пропозицію «ультиматумом». Іран наполягає на обміні невеликої частини низькозбагаченого урану, накопиченого в країні на таку саму кількість вже готового ядерного палива. Причому його поставки повинні розпочатися до того, як сировину почнуть вивозити з країни. Захід у свою чергу пропонував іншу схему. Шістка країн, які під егідою МАГАТЕ ведуть переговори щодо вирішення іранської ядерної проблеми, вважає, що найкращим рішенням буде відправити велику частину низькозбагаченого урану для доопрацювання до Росії і Франції. Сьогодні закінчився термін для відповіді Тегерана на цю пропозицію. І, судячи з усього, він не готовий її прийняти. Більш того, іранські власті заявили, що збираються побудувати у себе десять нових заводів зі збагачення урану.

Тегеран наполягає на тому, що ядерне паливо потрібне країні, щоб запустити науково-дослідний реактор.

Эхо Москвы