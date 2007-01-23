Китайський Лас-Вегас випередив за прибутками американський

Китайський центр ігрової індустрії, місто Макао, виручив протягом 2006 року 6,9 мільярда доларів і вперше випередив за цим показником американський Лас-Вегас, який зміг виручити за той же рік лише 6,6 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

У 2004 році іноземні інвестори вклали в місто 20 мільярдів доларів. У Макао було відкрите найбільше казино в світі - Піски Макао (Sands Macau), після чого доходи колишньої португальської колонії від ігрової індустрії почали різко зростати. Тільки 2006 року в Макао були відкриті сім казино. Нині їх у місті 24. Варто зазначити, що першою з ігрових компаній на ринок Макао вийшла Las Vegas Sands.

У 2006 році місто відвідали 22 мільйони туристів, а кількість гральних столів за цей період подвоїлася. За прогнозами аналітиків, в 2007 році Макао зможе виручити понад 8 мільярдів доларів.

Лента.ру